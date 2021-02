Sehr viele Menschen in dieser Region haben ihr Zuhause verloren. Sieben Menschen sind bei den Erdbeben ums Leben gekommen und 26 weitere wurden verletzt. Einige Länder haben sofort Hilfe versprochen. Sie schickten Geld, aber vor allem auch Sachen, die die Menschen in dem Gebiet südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb dringend brauchten. So kamen zum Beispiel schon Wohncontainer und Zelte, sodass die Menschen nicht mehr in der Kälte schlafen müssen, auch wenn ihr Haus zerstört wurde.