Beim Handel mit Tieren geht es vor allem darum Geld zu verdienen. Tiere werden als Ware betrachtet, wie zum Beispiel T-Shirts. Wenn Tiere schlachtreif sind, werden sie häufig zu sogenannten Großschlachthöfen gebracht. Manchmal ist dabei sogar ein weiter entfernter Schlachthof günstiger als ein nahegelegener. Tiere auf langen Wegen so gut wie möglich mit Wasser und Futter zu versorgen, immer wieder Pausen zu machen – das kostet zusätzliches Geld. Das wollen viele sparen. Das Schlachten und der Transport sollen möglichst wenig kosten, damit Supermärkte das Fleisch günstig an viele Kunden verkaufen können und so alle - Bauern, Schlachter, Supermärkte - gut daran verdienen.