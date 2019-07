Das Foto zeigt ein etwa 14 Meter hohes Clownsgesicht und zwei riesige Hände, die aus dem Wasser ragen. Die Sonne ist bereits untergegangen - jetzt bringen viele Scheinwerfer die Bühne auf dem See zum Leuchten. Das beeindruckende Bühnenbild steht in der österreichischen Stadt Bregenz am Bodensee. Dort hat Mitte Juli eine Oper begonnen. Eine Oper ist ein Theaterstück, in dem die meiste Zeit gesungen wird. Der große Clown soll die Figur "Rigoletto" darstellen, die in dem Stück eine wichtige Rolle spielt.