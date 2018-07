"Wenn uns jemand sein Problem am Telefon erzählt, versuchen wir, ihm in den nächsten zwei Tagen einen Termin zu geben. Wenn wir dann miteinander sprechen, ist es für uns wichtig, zu zeigen: Wir glauben dir! Also wir stellen das, was uns erzählt wird, nicht in Frage, sondern für uns ist klar: Das ist so, wie das erzählt wird. Das ist ganz wichtig."