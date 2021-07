Wenn Müll recycelt, also wiederverwendet, wird, ist das gut für die Umwelt. So kann der Müll auch nicht in den Ozeanen landen. Damit er recycelt werden kann, muss der Müll ordentlich getrennt werden. Ihr könnt also zuhause darauf achten, dass der Müll in die richtige Tonne kommt. Es gibt zum Beispiel Verpackungsmüll, Papiermüll, Restmüll, Biomüll und Altglas.

So geht Mülltrennung richtig