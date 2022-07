Waldbrände sind in Brandenburg nichts Außergewöhnliches. Mehrere hundert Mal brennt es dort pro Jahr - so oft wie in keinem anderen Bundesland. Die Einsatzkräfte dort wissen also ziemlich gut Bescheid, was sie machen müssen. So oft wie in Brandenburg brennt es allerdings in keinem anderen Bundesland. Wieso das so ist, erfahrt ihr hier.... und kleiner Tipp: Nein, mit dem Namen des Bundeslandes hat es nichts zu tun;)