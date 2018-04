Weil die Themen Umwelt- und Klimaschutz so wichtig sind, haben sich die Politiker vieler verschiedener Länder etwas überlegt. Um zu verhindern, dass es auf der Erde immer wärmer wird, haben sie das Pariser Klimaabkommen beschlossen. Viele Länder, darunter auch Deutschland, wollen so gemeinsam den Ausstoß des Schadstoffs Kohlendioxid (CO2) begrenzen. Allerdings kam nun heraus, dass wir in Deutschland schon jetzt im März die vereinbarte Grenze für 2018 erreicht haben. Wir haben also schon nach drei Monaten so viel CO2 ausgestoßen wie fürs gesamte Jahr vorgesehen war. Und dazu haben auch die vielen Autos auf den Straßen beigetragen.



Wie logo!-Zuschauerin Frieda fordern viele Menschen, dass Autofahrer ihr Auto öfter stehen lassen. Mit der Bahn, mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommt man schließlich auch ans Ziel, ohne die Umwelt zu stark zu belasten.