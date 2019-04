Einige Länder wollen Geld spenden. Nach und nach landen Flugzeuge mit Hilfslieferungen aus anderen Ländern. Immer mehr Länder schicken auch Helferinnen und Helfer nach Südostafrika. Sie bringen die Menschen in Hilfsunterkünfte, versorgen sie mit sauberem Trinkwasser und Essen, sowie mit Medizin. Gerade breitet sich die Krankheit Cholera aus. Viele Menschen haben in dem Chaos nach dem Sturm und den Überschwemmungen Familienangehörige aus den Augen verloren, die sie jetzt suchen. Auch dabei werden sie von den Helferinnen und Helfern unterstützt.



Die Menschen in den überschwemmten Gebieten zu erreichen, ist aber gar nicht so einfach. Autos können nicht fahren, weil viele Straßen zerstört sind und es gibt nicht ausreichend Rettungshubschrauber. Die Lage bleibt für viele Menschen weiter schwierig. Klickt auf den Artikel, wenn ihr mehr über die Lage in Mosambik erfahren wollt.