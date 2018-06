Am 12. November hatte ein starkes Erdbeben die Region an der Grenze zwischen den Ländern Irak und Iran erschüttert. Hunderte Menschen sind dabei gestorben, viele wurden verletzt. Rettungskräfte waren tagelang im Einsatz.



Durch das Beben wurden vor allem in Iran viele Städte und Dörfer zerstört. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren, andere konnten lange nicht in ihre Häuser zurückkehren. Sie hatten Angst, dass ihre beschädigten Häuser durch weitere Beben doch noch einstürzen könnten. Einige mussten die kalten Nächte nach dem Beben im Freien verbringen. Inzwischen hat der Wiederaufbau in den betroffenen Städten begonnen. Bis dort alles wieder so ist wie vorher, wird es noch einige Zeit dauern.