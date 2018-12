Im November brannten mehrere Wochen lang große Gebiete in Kalifornien, einem Bundesstaat an der Westküste der USA. Wälder und ganze Orte waren davon betroffen. Mehr als 80 Menschen sind dabei gestorben. Tausende mussten ihre Häuser verlassen und sind in Hilfsunterkünften unterkommen. Besonders betroffen war die Stadt Paradise.