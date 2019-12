In diesem Jahr war das „Acqua Alta“ in Venedig besonders hoch. Mitte November standen mehr als 90 Prozent der italienischen Stadt unter Wasser. Es wurden Höchstwerte von 1,87 Meter über dem Meeresspiegel erreicht. Das Hochwasser war das Schlimmste seit 1966. Das Wasser hat in der historischen Stadt vieles kaputt gemacht. Denn das Salzwasser aus dem Meer greift besonders die Bausubstanz der alten Gebäude an. Denkmäler, Kunstschätze und der berühmte Markusdom wurden beschädigt. In der Zeit des Hochwassers wurden auch viele Schulen geschlossen. Im Laufe des Monats November hat sich die Lage in Venedig dann etwas entspannt: Das Wasser ist abgelaufen, aber der endgültige Schaden in der Stadt wird auf viele hundert Millionen Euro geschätzt.