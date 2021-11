Die Geflüchteten, die seit Wochen in Belarus festsitzen, sind in einer schwierigen Situation. Bei eiskalten Temperaturen leben sie in selbstgebauten Zelten und versuchen sich an Lagerfeuern einigermaßen warm zu halten. Mittlerweile sind einige von ihnen in einer Lagerhalle untergekommen. Doch auch in der ist es voll, laut und vor allem kalt.