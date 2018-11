US-Präsident Donald Trump will nicht, dass Menschen aus Mittelamerika in die USA einwandern. Das hat er immer wieder betont. Deshalb will er jetzt noch mehr Soldaten an die Grenze zwischen den USA und Mexiko schicken. Die Soldaten sollen die Flüchtlinge von der Einreise in die USA abhalten. Schon lange plant der US-Präsident sogar, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen.



Einige aus der Gruppe wollen deshalb in Mexiko bleiben. Andere werden wohl trotzdem versuchen, über die Grenze in die USA zu kommen.