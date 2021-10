Permafrostboden ist Erdboden, der das ganze Jahr über gefroren ist. Es gibt ihn an Orten, wo es sehr kalt ist, zum Beispiel in der Arktis, der Antarktis, aber auch in Grönland und Russland sind große Teile der Erdoberfläche dauerhaft gefroren. Der Boden kann dabei ganz unterschiedlich dick sein, nämlich von ein paar Metern bis zu unglaublichen 1500 Metern. Tatsächlich werden auf diesem harten Boden auch Straßen und Häuser gebaut.

Eine Besonderheit ist, dass Permaböden wie ein Tor zu einer anderen, vergangenen Zeit sind: In ihnen sind viele Tiere und Pflanzen eingefroren, welche es heute gar nicht mehr gibt. Ein Beispiel sind Mammute aus der letzten Eiszeit.