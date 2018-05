Erst eine Woche ist es her, da gab es wieder ein schweres Erdbeben in dem mittelamerikanischen Land Mexiko. Gebäude haben gewackelt, Menschen sind auf die Straße gerannt. Das Beben von Samstag ist das dritte schwere Beben in Mexiko innerhalb von zwei Wochen. Hunderte Menschen kamen bei den Beben bisher ums Leben.