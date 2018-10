Dieses Jahr war der Sommer in Deutschland sehr heiß und es hat wenig geregnet. Wegen der großen Hitze sind an manchen Orten einige Nüsse verdorrt und deswegen nicht essbar. Viele befürchten, dass das für Eichhörnchen im Winter zu einem Problem werden könnte. Die ernähren sich nämlich während ihrer Winterruhe zum Teil von den Nüssen, die sie schon im Sommer und Herbst in Verstecken sammeln.