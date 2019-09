Den Wäldern in Deutschland geht es seit längerem nicht so gut. Der Klimawandel, Schädlinge wie Borkenkäfer und Eingriffe durch den Menschen machen den Wäldern zu schaffen. Durch den Klimawandel gibt es in manchen Monaten zu wenig Regen in Deutschland, sodass viele Pflanzen und Bäume vertrocknen. Aber auch andere Wetterextreme, wie zum Beispiel Stürme und Starkregen nehmen zu. Die Wälder leiden unter diesen extremen Bedingungen.