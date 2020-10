Rhaja hat als Flüchtlingshelferin in Moria gearbeitet. An dem Tag, als sie zurück nach Deutschland kam, ist das Lager komplett abgebrannt - ein großer Schock für Rhaja. Den Bau des neuen Übergangslagers findet sie nicht ausreichend. Seht hier im Video, was Rhaja im Flüchtlingslager erlebt hat, wie sie sich jetzt fühlt und was sie sich für die Menschen auf Lesbos wünscht: