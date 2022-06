Wie ihr jetzt wisst, hat ein schwarzes Loch viel Masse und zieht alles an, was ihm zu nahe kommt und weniger Masse hat. Das könnt ihr euch ein bisschen so vorstellen wie einen Superstaubsauger im Weltall: Fast alles, was dem schwarzen Loch zu nahe kommt, kann ihm nicht entkommen und wird "verschluckt". Und wenn wir hier alles schreiben, dann meinen wir alles! Denn schwarze Löcher "verschlucken" sogar Licht! Das heißt, man kann sie noch nicht mal sehen - deshalb nennt man sie auch schwarze Löcher. Und genau das macht es so schwierig, sie im Weltall zu finden. Aber es gibt einen Trick: Dazu müsst ihr euch vorstellen, dass etwas dem schwarzen Loch zu nahe kommt. Dann passiert nämlich Folgendes: Licht, Gesteinsbrocken, Planeten, Sterne - alles, was dem schwarzen Loch zu nahe kommt, wird in die Länge gezerrt und gedehnt und auch noch auf eine wilde Karussellfahrt geschickt: Die Dinge sammeln sich in der Nähe des schwarzen Loches und rasen in einem Affenzahn drumherum, bevor manche dann darin "verschwinden" (das kennt ihr von der Badewanne, wenn ihr den Stöpsel zieht und das Wasser abläuft...nur in vieeel schneller!). Tja, aber jetzt kommt der Knaller: Denn alles, was auf dieser krassen Karussellfahrt so superschnell ist, wird auch superheiß - und zwar mehrere Millionen Grad Celsius! Und jetzt schaut mal aufs Foto: Dieser orange-rote Kreis, daran kann man erkennen: Hier ist etwas richtig richtig heiß! Genau: Das sind nämlich Dinge, die dem schwarzen Loch zu nahe kamen und auf die wilde Karussellfahrt geschickt wurden.

Bildquelle: dpa