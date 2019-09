ZDFtivi | logo! - Wichtige Regel (1/8)

Eine Grundregel ist: Fotos von modernen Gemälden darf man meist nicht einfach so veröffentlichen. Solange nämlich der Urheber noch lebt – so wie in diesem Falle der Maler Gerhard Richter – unterliegen seine Werke dem Urheberrecht. Dann dürfen keine Fotos davon gepostet werden.