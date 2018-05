Die Schiffsbesatzung des Frachtschiffs "Glory Amsterdam" hatte wohl die ungewöhnlichsten Tage in ihrem Seefahrer-Leben. Denn am Sonntagabend hatte Sturm "Herwart" ihr 225 Meter langes Schiff auf eine Sandbank zwischen den ostfriesischen Inseln Langeoog und Spiekeroog getrieben. Eigentlich sollten Schlepperboote den Frachter am Montagabend bei Flut wieder befreien. Doch trotz Flut war das Wasser nicht hoch genug dafür. Erst am Donnerstagmorgen konnte das Schiff wieder in tieferes Wasser gezogen werden.