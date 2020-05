In einer logo!-Sendung im November 2015 ist ziemlich viel schiefgelaufen. Alles fing damit an, dass wir kurz vor der Sendung erfahren haben, dass Jennie aus einem Ersatzstudio moderieren muss. Das Studio zu wechseln ist technisch allerdings etwas aufwändig. Auf die Schnelle hat das leider nicht so richtig geklappt. In der Sendung sind dann immer wieder falsche Beiträge gelaufen. Zwischendurch hat Jennie sogar gefragt, ob die Sendung abgebrochen werden muss. Nach einigen Minuten lief dann aber alles einigermaßen glatt.