In vielen anderen Ländern ist sie längst üblich, jetzt wurde sie auch in Deutschland ausprobiert: eine Fragestunde, bei der Abgeordnete ihre Fragen an den Regierungschef oder die Regierungschefin loswerden können. Am Mittwochmittag stand Bundeskanzlerin Angela Merkel den Politikern im Bundestag zum ersten Mal in dieser Situation Rede und Antwort.