Der Mont Blanc Quelle: Tom Hugh-Jones

Die Landschaft Frankreichs ist sehr abwechslungsreich. Im Norden und Westen befinden sich Ebenen und sanfte Hügel, Richtung Süden wird die Landschaft immer gebirgiger. Die wichtigsten Gebirge sind die Pyrenäen an der Grenze zu Spanien, das Zentralmassiv in Süd- und Mittelfrankreich und die Alpen im Osten. In den Alpen liegt auch der höchste Berg Europas, der Mont Blanc (4.807 Meter).



In Frankreich gibt es mehrere Klimazonen. Am Atlantik herrscht ein raueres Seeklima. An der Küste im Nordwesten Frankreichs kann man bizarre Kreidefelsen bewundern. Im Südwesten laden breite Sandstrände und Pinienwälder zum Wandern ein. Am Mittelmeer ist es immer sehr sonnig und warm. Zu einem typisch französischen Essen gehören Rotwein, Baguette und Käse.