Frankreich ist Nachfolger von Deutschland als Fußball-Weltmeister. Vor 78.000 Zuschauern gingen die Franzosen durch ein Eigentor des kroatischen Spielers Mario Mandzukic in der 18. Minute in Führung. Damit schoss Mandzukic das erste Eigentor in der Geschichte der WM-Finalspiele. Der Ausgleichstreffer der Kroaten erfolgte schnell in der 28. Minute.