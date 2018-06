Models auf Plakaten oder in Modezeitschriften sehen oft so aus: lange dünne Beine, eine schmale Taille und am besten auch noch ein bisschen Oberweite. Viele Firmen glauben, so sollten Models aussehen, damit sie einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen. Doch was viele nicht wissen: Bei den Werbefotos von Models wird fast immer getrickst: Die allermeisten dieser Fotos sind nämlich bearbeitet! Dabei werden nicht nur die Farben brillanter gemacht - wie ihr das vielleicht von den Filtern eures Handys kennt. Sondern mit bestimmten Computerprogrammen werden Beine verlängert, Taillen dünner gemacht und Oberweiten vergrößert.