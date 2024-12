Okay, wer jetzt ein Déjà-vu (französisch für "Schon-gesehen") hat: Ja, genau, wir hier in Deutschland haben ja auch gerade Regierungschaos und es gibt bald Neuwahlen. Also gleich zwei Länder in der EU, die gerade nicht wirklich regiert werden. Das ist ein ziemlich großes Problem - denn Frankreich und Deutschland sind auch die größten und einflussreichsten Länder in der EU. Das heißt, wenn da gerade politisch nichts so richtig läuft, geht für die EU auch weniger voran. Mehr darüber im Video: