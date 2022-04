Emanuel Macron ist 44 Jahre alt und aktuell französischer Präsident. Seine Partei heißt "La République en Marche" (auf Deutsch etwa "Die Republik in Bewegung"). Die gibt’s erst seit sechs Jahren und wurde vor der vergangenen Präsidentschaftswahl neu gegründet. Macron und seine Partei finden die Europäische Union gut. Ihr Ziel ist es, dass die EU-Länder noch enger zusammenarbeiten.



Außerdem hat Macron angekündigt, dass er viel für die Schulen und Krankenhäuser in Frankreich tun will und sie besser ausstatten möchte. Außerdem plant er, dass die Menschen in Frankreich statt mit 62 erst mit 65 in Rente gehen sollen. Das finden einige Menschen nicht gut. Sie wollen nicht, dass ältere Menschen länger arbeiten müssen. Auch an Macrons Umgang mit dem Coronavirus gibt es Kritik: Manche finden, er habe als Präsident über zu viele strenge Maßnahmen einfach allein entschieden, ohne dass andere Politikerinnen und Politiker mitentscheiden konnten. Trotzdem liegt Macron in den Umfragen vor der Wahl im Moment ganz vorn.

Bildquelle: imago/PanoramiC