Wenn ihr in der Schule beim Abschreiben erwischt werdet, bekommt ihr wahrscheinlich Ärger. Vielleicht bekommt ihr dann sogar die Arbeit abgenommen und sie wird schlecht benotet. Nicht nur in der Schule ist Abschreiben verboten. Auch später - also zum Beispiel in der Ausbildung oder im Studium - ist es verboten, abzuschreiben. Genau so ist es auch bei Doktorarbeiten. Der Bundesministerin Franziska Giffey wird vorgeworfen, dass es Stellen in ihrer Doktorarbeit gibt, die nicht von ihr stammen.