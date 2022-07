16 Teams spielen vom 6. bis 31. Juli um den Europameistertitel. Gastgeber ist in diesem Jahr England. Da wissen zumindest alle Fußballfans sofort, was das bedeutet: Fußballfieber ohne Ende! Genau wie in Deutschland hat dieser Sport auch in England eine lange Tradition. Dieses Land ist absolut verrückt nach Fußball.



Deswegen wird dieses Turnier - in Hinblick auf die Zuschauerzahlen - wohl auch die größte Frauen-EM sein, die es jemals gegeben hat. Die Mannschaften spielen in vielen großen Stadien, da gerade in England jede Menge Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden.