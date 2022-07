Noch nie hat ein Team so oft den EM-Titel geholt wie Deutschland. Insgesamt acht mal gewannen die Deutschen das Finale und das sogar in den Jahren 1995 bis 2013 sechs Mal in Folge. Aber in den vergangenen Jahren wurden die Erfolge immer weniger. Bei der EM 2017 und der WM 2019 war Deutschland jeweils schon im Viertelfinale raus. Mehr Infos zum deutschen Team und warum sie trotzdem zu den Favoritinnen zählen, erfahrt ihr weiter unten in diesem Artikel.