Am 7. Juni geht es los: Zum achten Mal findet die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen statt. Diesmal wird die WM in Frankreich ausgetragen. Mit dabei sind auch die Spielerinnen des deutschen Frauen-Nationalteams. Für sie geht es erst am 9. Juni so richtig los. Im ersten Gruppenspiel müssen die Spielerinnen dann gegen China ran. Am Dienstag wurde bekanntgegeben, welche Spielerinnen bei der WM 2019 dabei sein dürfen.