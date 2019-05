Außerdem wollen die Frauen, dass in der katholischen Kirche offener über sexuellen Missbrauch gesprochen wird. In der Vergangenheit ist es immer wieder vorgekommen, dass Kinder und Jugendliche von Menschen, die für die katholische Kirche arbeiten, sexuell missbraucht wurden. Die katholische Kirche hat über diese Taten häufig geschwiegen, obwohl sie davon wusste. Viele Täter wurden deshalb nie bestraft. Mehr dazu erfahrt ihr im verlinkten Artikel. Die Frauen fordern, dass Täter nie gedeckt werden, sondern immer vor ein Gericht kommen und dort verurteilt werden. In der vergangenen Woche hatte Papst Franziskus allerdings bereits gesagt, dass ihm das auch wichtig ist. Er will, dass die Täter gefunden und bestraft werden und dass sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche in Zukunft nicht mehr passiert.