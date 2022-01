In der DDR galten für Männer und Frauen in vielen Bereichen schon früher gleiche Rechte. Bis 1989 war Deutschland noch in zwei Teile geteilt: Die Bundesrepublik im Westen und die DDR im Osten.



Ihren Arbeitsplatz konnten verheiratete Frauen in der DDR zum Beispiel schon ab 1950 ohne Zustimmung ihres Mannes wählen – also 27 Jahre früher als in Westdeutschland. Außerdem gab es ein Gesetz, das vorschrieb, dass Frauen für die gleiche Arbeit auch die gleiche Bezahlung bekommen sollten wie Männer. Trotzdem hatten auch in der DDR viele Männer einfach bessere Jobs – zum Beispiel waren die Chefs in den Unternehmen meistens Männer.