Der Journalist war am 14. Februar 2017 in der Türkei festgenommen worden und hat seitdem dort in Untersuchungshaft gesessen. Yücel hat sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass. Er hat für eine große deutsche Zeitung aus der Türkei berichtet. Erst am Freitag wurde eine konkrete Anklage gegen ihn erhoben. Darin wird wohl gefordert, dass Yücel 18 Jahre ins Gefängnis kommen soll. Darüber wird das Gericht nun weiter verhandeln. Trotzdem wurde Yücel erstmal aus dem Gefängnis entlassen. Er hat die Türkei verlassen und ist nach Deutschland geflogen. Am Freitagabend landete er in Berlin. "Ich danke allen, die in dieser ganzen Zeit (...) an meiner Seite standen", sagte er in einem Video, das im Internet veröffentlicht wurde.