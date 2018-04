Viele Menschen glauben, dass die 13 eine Unglückszahl ist. Quelle: dpa

An manchen Orten wurde die Zahl 13 sogar abgeschafft: Einige Hotels und Krankenhäuser haben keine Zimmer mit der Nummer 13, in hohen Gebäuden kommt nach dem zwölften Stock direkt der 14. und in Flugzeugen gibt es keine 13. Sitzreihe. In der italienischen Stadt Florenz haben einige Häuser statt der Nummer 13 die Nummer 12 ½. Aber Sorgen solltet ihr euch nicht machen: Schließlich ist jeder Freitag eine Art Glückstag, denn dann beginnt das Wochenende!