Merkt euch diesen Namen, denn ab jetzt ist sie eine ganz große Nummer in der Tennis-Welt: die 19-jährige Polin Iga Swiatek. Im Finale der French Open musste sie am Samstag gegen die Favoritin aus den USA, Sofia Kenin, ran. Kaum einer hatte am Samstag damit gerechnet. Und doch hat sie allen gezeigt, was sie drauf hat! Mit dem Sieg bei den French Open hat sie eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt gewonnen. Das hat vor ihr noch kein polnischer Tennisspieler geschafft.