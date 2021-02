Im kleinen Rahmen gibt es auch nach wie vor Demonstrationen – allerdings mit viel Abstand. Hierfür baut man sich selbst ein sogenanntes "Gehzeug". Das ist ein großer Holzrahmen, der mit Seilen an den Schultern befestigt wird. Der Rahmen ist ungefähr so groß wie ein Auto, sodass ausreichend Abstand zu anderen besteht. Oder aber es wird auf dem Fahrrad demonstriert. Der nächste globale Klimastreik am 19.3.2021 wird in vielen Städten auch als Demo auf den Straßen geplant. Ob das bei euch auch der Fall ist, erfahrt ihr bei der Ortsgruppe eurer Stadt.