Klimaschutz und Fliegen

Endlich Urlaub! Gestern starteten auch in den letzten Bundesländern, Baden-Württemberg und Bayern, die Sommerferien. An deutschen Flughäfen ist jetzt ganz schön was los - auch in Stuttgart. Das wollten die Klimaschützerinnen und -schützer von "Fridays for Future" nutzen. Etwa 350 Menschen demonstrierten am Freitag am Stuttgarter Flughafen gegen Flugreisen. Sie wollten die Menschen daran erinnern, dass Fliegen schlecht für das Klima ist. Sie riefen Sprüche wie: