In Sri Lanka, Bangladesch, Kenia und den Philippinen sind Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Menschen in diesen Ländern spüren bereits heute die Auswirkungen der Klimakrise. Oft gibt es dort schwere Stürme oder extreme Trockenzeiten.

In Schweden haben Greta Thunberg und einige Klimaaktivistinnen und -aktivisten ihre Demonstration über den Tag aufgeteilt.