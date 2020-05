Auch vor dem Bundestag, also dem Ort wo viele Politikerinnen und Politiker in Deutschland arbeiten, wurde kreativ "demonstriert". Mehrere Tausend Schilder und Plakate mit Botschaften hatten die Klimaschützer auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude, in dem der Bundestag sitzt, abgelegt - anstelle von Menschen, die sonst Plakate halten oder ihre Botschaften rufen würden. Auch in anderen großen Städten gab es Protestaktionen.

Sogar aus dem ewigen Eis gab es Unterstützung: Forscherinnen und Forscher in der Arktis und der Antarktis haben sich am Online-Protest beteiligt und Grüße gesendet.