Mehr als 1.000 Kinder und Jugendliche sind in dieser Woche zum Sommerkongress nach Dortmund gereist. Fünf Tage lang tauschen sie sich in Arbeitskreisen aus und planen die nächsten Schritte im Einsatz gegen den Klimawandel. logo! war am Freitag dort.

Beitragslänge: 2 min Datum: 02.08.2019 Verfügbarkeit: