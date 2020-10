Andrea Ghez teilt sich zusammen mit Reinhard Genzel den Preis. Auch sie war schon immer vom Weltall begeistert und hat fast zur gleichen Zeit, wie Genzel das Schwarze Loch in der Milchstraße entdeckt. Andrea Ghez wollte als Kind immer Astronautin werden. Die 55-Jährige ist in New York in den USA geboren. Seit fast 30 Jahren arbeitet sie als Professorin in Los Angeles. Ghez ist übrigens erst die vierte Frau, die den Physik-Nobelpreis bekommt. Sie hofft, dass sie andere junge Frauen damit ein Vorbild sein kann. Und sich mehr Frauen dazu entscheiden, Wissenschaftlerinnen zu werden.

Bildquelle: dpa