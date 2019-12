Damals gab es die Bundesrepublik Deutschland im Westen und die DDR, also die Deutsche Demokratische Republik im Osten. Der Film spielt in den Sommerferien im Jahr 1989: Fritzi wohnt in Leipzig, also in der früheren DDR und freut sich auf die Ferien, die sie mit dem kleinen Hund Sputnik verbringt. Sputnik gehört eigentlich ihrer besten Freundin Sophie, die aber während der Ferienzeit gemeinsam mit ihrer Mutter nach Ungarn verreist ist. Sputnik bleibt deshalb bei Fritzi. Doch als die Schule wieder beginnt, fehlt von Sophie jede Spur.