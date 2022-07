Fünf abgefahrene Berufe!

ZDFtivi | logo! - Schlangengift-Melker (4/5)

Der Job ist nicht ganz ungefährlich! Giftschlangen werden, so wie ihr es auf dem Foto seht, per Hand "gemolken". Man nennt das so, wenn man die Schlange dazu bringt "in die Luft" zu beißen und ihr Gift dann in einem Gefäß aufgefangen wird. Oft beißen die Schlangen auch in eine Art Folie, die über das Gefäß gespannt ist. Das Schlangengift hat nämlich einen guten Zweck: Es kann für viel Geld an Arzneihersteller verkauft werden. Denn Schlangengift kann in Medikamenten, wie zum Beispiel in Schmerzmitteln, eingesetzt werden.