Das ist ein Baseball.

Quelle: ap

Baseball ist eine typisch US-amerikanische Sportart. Allerdings kommt sie gar nicht aus den USA! Wo das Spiel herkommt, ist unklar. Im 14. Jahrhundert gab es erste Aufzeichnungen über ein Ballspiel, was dem Baseball ähnlich war. Erst 1744 wurde zum ersten Mal in England konkret über die Sportart "base ball" geschrieben. Der Name leitet sich von der "base", also einer bestimmten Position des Spieles, ab. Auswanderer brachten das Spiel schließlich in die USA. Dort zählt Baseball heute zu den bekanntesten und beliebtesten Sportarten.