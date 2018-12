Eine Hürde überqueren: Davon hat die Fünf-Prozent-Hürde ihren Namen.

Quelle: dpa

Die Fünf-Prozent-Hürde funktioniert wie beim Hürdenlauf: Wer nicht über die Hürde kommt, schafft es auch nicht ins Ziel. Für die Bundestagswahl heißt das: Parteien, die weniger als fünf Prozent der Stimmen bekommen, dürfen nicht in den Bundestag.



Es gibt eine Ausnahme: Wenn eine Partei in mindestens drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen bekommt, darf sie Politiker in den Bundestag schicken. Das gilt auch dann, wenn die Partei insgesamt weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen erhält.