logo!: 5,5 Fakten - Alle Videos

5½ Fakten

Was haben Klimakonferenzen, Donald Trump, Lampedusa und der Super Bowl gemeinsam? Erstmal nicht viel, aber jedes dieser Themen ist so spannend, dass die logo!-Moderatoren Linda, Maral und Sherif sie mal genauer unter die Lupe genommen haben. Sie präsentieren in jedem Video 5½ Fakten, die ihr so noch nicht gehört habt. Ihr könnt unter den Videos kommentieren und uns auch neue Themenvorschläge schreiben.