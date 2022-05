Warum die Fugger so reich geworden sind

Die Fugger waren aber nicht die einzigen Superreichen in Deutschland. Es gab da noch die sogenannte "Hanse", ein Zusammenschluss mehrerer Kaufleute aus Nordeuropa, die auch in Norddeutschland ziemlich aktiv waren. Das war den Fuggern gar nicht recht, denn auch dort wollten sie die Nummer eins sein.



Also gründeten sie eigene Handels-Niederlassungen in Städten, wo die Hanse besonders aktiv war. Allerdings fälschten sie dabei den Namen, damit die Hanse-Leute nicht wussten, dass sich da ihre größten Konkurrenten einfach in die Nachbarschaft setzten. Schließlich stellte Jakob Fugger sogar "Agenten" an: Sie sollten heimlich die Geschäfte der Hanse ausspionieren. Dadurch liefen die Geschäfte noch viel besser: Die Fugger kamen der Hanse so oft zuvor beim Abschluss von wichtigen Geschäften, dass sie schließlich auch im Norden führend wurden. Bald war ganz Europa mit sogenannten "Faktoreien" der Fugger überzogen. Denn jeden Gulden, den sie verdienten, steckten sie in weitere Handelshäuser, um noch mächtiger zu werden.