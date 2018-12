Experten nennen solche Gegenden, in denen es kein Handynetz gibt, auch „weiße Flecken“.



Funklöcher sind natürlich super unpraktisch für die Menschen, die in solchen Gegenden wohnen oder arbeiten. Trotzdem gibt es in Deutschland einige Gegenden, in denen man überhaupt keinen Empfang hat - zum Beispiel auch in dem Heimatdorf von logo!-Zuschauerin Annalena. Sie hat sich bei logo! gemeldet und Reporterin Linda hat sie besucht.